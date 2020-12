Un 2020 di grandi addii: 10 personaggi celebri che il 2020 ci ha tolto

Questo 2020 è stato infausto per moltissimi motivi, non solo per il Coronavirus che sta continuando a imperversare in Italia e nel mondo. Sono tanti infatti i personaggi celebri ai quali abbiamo dovuto dire addio: sportivi, giornalisti ma anche imprenditori e attori molto amati nel nostro Paese. Le loro scomparse hanno lasciato il segno, lasciandoci un bel po’ di tristezza addosso per quello che hanno rappresentato nell’immaginario collettivo.

Vediamo insieme quelli che sono stati per il nostro paese, in qualche modo, i personaggi più amati che ci hanno lasciato durante questo anno che sta volgendo al termine e che ha lasciato il segno.

10 personaggi famosi a cui abbiamo dovuto dire addio nel 2020

E’ stato un anno davvero drammatico, e il coronavirus ha contribuito a cambiare le carte in tavola. Solo in Italia ci sono state oltre 70 mila vittime morte con e per il coronavirus. Persone che se non avessero contratto il covid 19, probabilmente sarebbero ancora nelle loro case. Anche molti personaggi celebri ci hanno detto addio a causa del covid 19 ma non solo.

1. Lucia Bosè

Nel 2020 diciamo addio anche a Lucia Bosè che, dopo essere stata eletta Miss Italia nel 1947, cominciò una lunga carriera da attrice. Scompare il 23 marzo.



2. Luis Sepulveda

Tra i personaggi della cultura scomparsi in questo 2020 c’è anche Luis Sepulveda, morto il 16 aprile a causa del Covid. Scrittore e combattente, fu arrestato due volte e condannato all’esilio durante la dittatura di Pinochet. Molto celebri, in Italia, alcuni suoi racconti: “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” e “Storia di una gabbianella e di un gatto che le insegnò a volare“.

3. Ennio Morricone

Il noto compositore si è spento il 6 luglio di quest’anno, alla veneranda età di 92 anni. “A mia moglie Maria va il più doloroso addio“, aveva scritto nel testamento che viene reso pubblico poco dopo la sua morte. Con Ennio Morricone se ne va uno dei più illustri musicisti della storia italiana.

4. Franca Valeri

Il 9 agosto, dopo aver tagliato il traguardo dei 100 anni, muore Franca Valeri. Una carriera lunghissima quella dell’attrice che ha fatto la storia del teatro passando per cinema, televisione e radio lavorando con i più grandi attori e registi: Fellini, Totò, Sordi e Risi, solo per citarne alcuni.

5. Jole Santelli



Il 15 ottobre Jole Santelli si arrende alla malattia contro la quale da tempo combatteva. La Governatrice della Campania, prima donna a ricoprire questo ruolo, muore ad appena 52 anni.

6. Sean Connery

L’amatissimo interprete di James Bond muore all’età di 90 anni, il 31 ottobre. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Potrebbe esser stato un problema legato al cuore o ai polmoni. Non si è parlato nel suo caso di covid 19.



7. Gigi Proietti

Tra i più amati a essere scomparsi nel 2020 c’è Gigi Proietti, attore immenso e persona meravigliosa. Gigi Proietti ci lascia il 2 novembre, giorno del suo ottantesimo compleanno (era nato nel 1940) a causa di gravi problemi cardiaci.

8. Stefano D’Orazio

Il 6 novembre lo storico batterista dei Pooh si spegne a 72 anni. “Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, ma soprattutto tutti noi abbiamo perso una persona per bene e onesta soprattutto con se stessa“, si legge nel post firmato dai componenti dei Pooh che rendono omaggio all’amico e collega.



9. Diego Maradona

Il mondo intero piange la scomparsa di Diego Armando Maradona avvenuta il 25 novembre. Personaggio da sempre molto discusso, calciatore amato a Napoli e nel mondo intero. Muore ad appena sessant’anni.

10. Paolo Rossi

Il 9 dicembre, a pochi giorni dalla scomparsa di Diego Maradona, se ne va anche Paolo Rossi, gettando l’Italia nello sconforto. Il calciatore, ex campione del Mondo a Spagna 82, era amatissimo. Costretto a lasciare questo mondo per un tumore ai polmoni per il quale era stato operato. I funerali sono stati celebrati a Vicenza ma Paolo ha salutato tutti, da Perugia alla Toscana.