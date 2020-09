Settembre mese di ripartenze in tv: la data di inizio di tutti i programmi

Settembre, si spera, sarà il mese delle ripartenze. Dalla scuola alla tv è tempo di provare a mettere da parte le ansie e le paure, e tornare alla quotidianità. Nulla sarà più come prima, questo è chiaro, il coronavirus ci ha cambiato e ci sta cambiando, e dovremo imparare a convivere il virus. Questo significherà che tutti i programmi potrebbero essere a rischio, soprattutto se in onda in diretta. Perchè come prevedono i protocolli, qualora ci fosse una persona positiva, scatterebbe la quarantena. E’ successo in queste ultime ore con Io e Te, sospeso a causa della positività di una delle collaboratrici di Diaco. E sta succedendo anche a Ballando con le stelle, anche se oggi Milly Carlucci ha annunciato che questa settimana, tutti i protagonisti del programma sono negativi. Incrociamo le dita quindi!

Settembre è il mese della ripartenza di tutti i programmi del day time, tra nuovi titoli e vecchie proposte. Vediamo quindi un calendario con la data di inizio di tutti i programmi che partiranno nel mese di settembre 2020 tenendo sempre presente che la data di partenza, qualora ci fossero problemi causati dal coronavirus, potrebbe cambiare.

SETTEMBRE 2020, IL CALENDARIO DELLE RIPARTENZE IN TV: LE DATE

Martedì 1 settembre

Primo Appuntamento – Real Time

4 Hotel – Sky Uno

Mercoledì 2 settembre

Seat Music Awards – Rai 1 ( qui le anticipazioni)

Forum – Canale 5

Avamposti – Dispacci dal Confine – Nove

Venerdì 4 settembre

Lo Sportello di Forum – Rete 4

Bake Off – Dolci in Forno 8 – Real Time ( qui le anticipazioni con il cast)

Il Castello delle Cerimonie – Real Time

Domenica 6 settembre

Melaverde – Canale 5

½ h in Più – Rai 3

Ma è il 7 settembre la data in cui tutti i programmi che ci terranno compagnia fino a maggio/giugno torneranno in onda. Vediamo quindi la lunga lista con novità e conferme.

Lunedì 7 settembre

Unomattina – Rai 1

Storie Italiane – Rai 1

Oggi è un altro Giorno – Rai 1 ( qui le anticipazioni del nuovo programma con Serena Bortone)

La Vita in Diretta – Rai 1

Mattino Cinque – Canale 5

Pomeriggio Cinque – Canale 5

Uomini e Donne – Canale 5

Caduta Libera – Canale 5

Boss in Incognito – Rai 2

Stracult Live Show – Rai 2

Agorà – Rai 3

Mi Manda Raitre – Rai 3

Elisir – Rai 3

Quante Storie – Rai 3

Geo – Rai 3

L’Aria che Tira – La7

Tagadà – La7

Otto e Mezzo – La7

La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta – Real Time

Martedì 8 settembre

Porta a Porta – Rai 1

Io Tu Noi… Lucio – Rai 2 (serata unica)

#Cartabianca – Rai 3

Fuori dal Coro – Rete 4

DiMartedì – La7

Mercoledì 9 settembre

Temptation Island 8 – Canale 5

Chi l’ha Visto? – Rai 3

Giovedì 10 settembre

Chi vuol essere Milionario? – Canale 5

Primo Set – Rai 2

La Grande Storia Doc – Rai 3

Dritto e Rovescio – Rete 4

Piazzapulita – La7

Venerdì 11 settembre

Freedom – Oltre il Confine – Italia 1

Quarto Grado – Rete 4

Propaganda Live – La7

Accordi&Disaccordi – Nove

Sabato 12 settembre

Il Caffè di Raiuno – Rai 1

Unomattina in Famiglia – Rai 1

Buongiorno Benessere – Rai 1

Passaggio a Nord Ovest – Rai 1

Linea Verde Life – Rai 1

Italia Sì – Rai 1

Ballando con le Stelle 15 – Rai 1

Verissimo – Canale 5

Tú sí que vales 7 – Canale 5

Domenica 13 settembre

Domenica In – Rai 1

Da Noi… A Ruota Libera – Rai 1

Soliti Ignoti – Il Ritorno – Rai 1

Domenica Live – Canale 5

Live – Non è la D’Urso – Canale 5

Domenica Myrta Merlino – La7 (speciale serale)

Lunedì 14 settembre

60 Minuti – Rai 1

Grande Fratello Vip 5 – Canale 5

Radio2 Social Club – Rai 2

I Fatti Vostri – Rai 2

Illuminate – Rai 3

Stasera Italia – Rete 4

Senti chi Mangia – La7 ( qui le anticipazioni del nuovo programma di Benedetta Parodi )

Martedì 15 settembre

Un’Ora Sola Vi Vorrei – Rai 2

Name That Tune – Indovina la Canzone – Tv8

Mercoledì 16 settembre

Ulisse – Il Piacere della Scoperta – Rai 1 ( qui le anticipazioni di questa stagione )

Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi – La7

Giovedì 17 settembre

Seconda Linea – Rai 2

X Factor 14 – Sky Uno

Venerdì 18 settembre

Tale e Quale Show 10 – Rai 1 ( qui le anticipazioni con il cast )

Fratelli di Crozza – Nove

Sabato 19 settembre

Il Nostro Capitale Umano – Rai 2

Generazione Giovani – Rai 2

Un Giorno in Pretura – Rai 3

Domenica 20 settembre

Linea Verde – Rai 1

O anche No – Rai 2

La Domenica Sportiva – Rai 2

Pressing Serie A – Italia 1

Lunedì 21 settembre

E’ Sempre Mezzogiorno – Rai 1 ( qui le anticipazioni del nuovo programma con Antonella Clerici)

Tiki Taka – Italia 1

Venerdì 25 settembre

Le Ragazze – Rai 3

Sabato 26 settembre

Tv Talk – Rai 3

Frontiere – Rai 3

Domenica 27 settembre

½ h in Più Esteri – Rai 3

Che Tempo Che Fa – Rai 3

Non è L’Arena – La7

Lunedì 28 settembre

L’Eredità – Rai 1

S’è fatta Notte – Rai 1

Striscia la Notizia – Canale 5

Mercoledì 30 settembre

Re-Start – Rai 2