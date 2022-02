Sanremo 2022 prima serata: scaletta uscita cantanti in gara 1 febbraio

La prima serata del Festival inizierà alle 20,45 circa e terminerà dopo le due di notte ( Amadeus non ha dato un orario preciso ma si farà tardi, molto tardi). Sarà un Festival, si spera, all’insegna della gioia e si partirà proprio oggi 1 febbraio 2022 con la prima serata di Sanremo. Una prima serata durante la quale ascolteremo i primo dodici artisti in gara. Amadeus aveva rivelato la lista ufficiale per la prima serata dal Tg1 ma oggi in conferenza stampa, è stata data una prima scaletta ufficiale della serata. Ovviamente si tratta solo dell’ordine di uscita dei BIG che non dovrebbe cambiare ma ricordiamo che, con intervalli diversi, tra una esibizione e l’altra dei cantanti, ci saranno le gag di Fiorello, in questa prima serata di Sanremo 2022, e poi l’entrata all’Ariston di tutti gli ospiti previsti per stasera. Si partirà comunque alla grande con la gara, con Achille Lauro, al momento tra i favoriti. Stasera ascolteremo anche Massimo Ranieri e Gianni Morandi: “Non me la sentivo di metterli in due serate diverse” ha commentato Amadeus in conferenza stampa oggi.

In attesa quindi di conoscere la scaletta ufficiale di questa serata, con anche le uscite degli ospiti e di tutti i protagonisti del primo febbraio, vediamo insieme quello che è l’ordine di uscita dei BIG in gara oggi. Ascolteremo le prime canzoni in gara mentre domani sera, le restanti.

Sanremo 2022 prima serata 1 febbraio 2022: l’ordine di uscita di Big in gara

La scaletta di questa prima serata

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – Domenica ( leggi qui il testo della canzone)

Yuman – Ora e qui ( leggi qui il testo della canzone )



Noemi – Ti amo non lo so dire ( leggi qui il testo della canzone)



Gianni Morandi – Apri tutte le porte ( leggi qui il testo della canzone)



La Rappresentante di Lista – Ciao ciao ( leggi qui il testo della canzone)



Michele Bravi – Inverno dei fiori ( leggi qui il testo della canzone)



Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare ( leggi qui il testo della canzone)



Mahmood & Blanco – Brividi (leggi qui il testo della canzone )



Ana Mena – Duecentomila ore ( leggi qui il testo della canzone )



Rkomi – Insuperabile ( leggi qui il testo della canzone)



Dargen D’Amico – Dove si balla ( leggi qui il testo della canzone)



Giusy Ferreri – Miele ( leggi qui il testo della canzone )

Questo l’ordine di uscita dei cantanti. Alla fine della serata ci sarà la prima classifica e scopriremo come ha votato la sala stampa in attesa poi della seconda serata di domani sera per avere una prima idea delle quotazioni dei brani del Festival.

