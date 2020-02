Sanremo 2020 seconda serata 5 febbraio: la scaletta con i 12 BIG in gara, i 4 giovani e gli ospiti

Cresce l’attesa per la prima puntata del Festival di Sanremo 2020 che andrà in onda questa sera con la prima volta di Amadeus sul palco dell’Ariston. Ma noi vogliamo guardare avanti. Vi abbiamo infatti già dato ieri la scaletta della prima serata ( che potete leggere qui ) e adesso vi raccontiamo quello che succederà invece domani, 5 febbraio 2020, con la scaletta della seconda serata del Festival e i nomi di tutti gli artisti che saliranno sul palco domani. Il 5 febbraio 2020 seconda serata ma prima serata per 12 BIG che faranno ascoltare per la prima volta il loro brano. Amadeus infatti ha deciso di dividere il girone con i primi 12 BIG e 4 delle nuove proposte al martedì sera e poi al mercoledì gli altri 12 BIG e le altre 4 nuove proposte.

Anche per la seconda serata del Festival ci saranno le signore di Sanremo 2020 volute sul palco da Amadeus. E ovviamente oltre alla musica tanti ospiti e grandi momenti di spettacolo.

Vediamo nel dettaglio la scaletta di questa seconda serata di Sanremo 2020.

SANREMO 2020 SECONDA SERATA 4 FEBBRAIO 2020: ECCO I DODICI BIG IN GARA

Ed ecco la lista dei campioni in gara nella seconda serata del Festival

Giordana Angi con il brano Come mia madre

Francesco Gabbani con il brano Viceversa

Paolo Jannacci con il brano Voglio parlarti adesso

Junior Cally con il brano No Grazie

Levante con il brano TikiBomBom

Elettra Lamborghini con il brano Musica

Enrico Nigiotti con il brano Baciami adesso

Piero Pelù con il brano Gigante

I pinguini tattici nucleari con il brano Ringo Starr

Rancore con il brano Eden

Tosca con il brano Ho amato tutto

Michele Zarrillo coni il brano Nell’estasi o nel fango

SANREMO 2020 LA SCALETTA DELLA SECONDA SERATA 4 FEBBRAIO 2020

La scaletta con l’uscita dei Big in gara nell’ordine corretto arriverà nel corso della conferenza stampa del 5 febbraio intorno alle 13 quindi.

SANREMO 2020 5 FEBBRAIO 2020: NUOVE PROPOSTE IN GARA ECCO CHI SONO

Ed ecco i nomi dei 4 giovani che salgono sul palco dell’Ariston

SANREMO 2020 GLI OSPITI DEL MERCOLEDI’ SERA 5 FEBBRAIO 2020

Per quanto riguarda la seconda serata di Sanremo 2020, tra gli ospiti, ritroveremo ancora Tiziano Ferro, che sarà ospite fisso durante tutte le serate del Festival così come anche Fiorello. Sul palco pure i Ricchi e Poveri. Ad affiancare Amadeus questa volta troveremo Emma D’Aquino, Laura Chimenti, le due giornaliste del Tg1 e Sabrina Salerno.

Ospiti annunciati all’ultimo istante, dopo le trattative chiuse, Gigi d’Alessio e Zucchero, entrambi sul palco dell’Ariston ( o forse in esterna) nella serata del mercoledì.