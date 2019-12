Il 2019 su Ultime Notizie Flash: ecco i 10 articoli più letti dell’anno

E’ tempo di salutare il 2019 e di dare il benvenuto al nuovo anno. Anche quest’anno, vi abbiamo tenuto compagnia. Il nostro Ultime Notizie Flash sta per compiere 9 anni di attività, li festeggeremo proprio nel 2020. E sono state come sempre tantissime le notizie scritte per i nostri lettori. Notizie di spettacolo, di cronaca, di gossip. Tanti consigli utili, tante ricette viste in tv. Ma anche recensioni, pareri e tutto quello che in un portale di informazione potete trovare.

Quali sono state le 10 notizie più lette su Ultime Notizie Flash? Abbiamo analizzato i nostri dati, ed ecco per voi la top ten con le dieci news più lette sul nostro sito!

IL 2019 DI ULTIME NOTIZIE FLASH: ECCO LE NOTIZIE PIU’ LETTE DELL’ANNO

Al primo posto si piazza una notizia relativa a un fatto tragico, con il dolore di Natale Giunta, uno degli chef più amati de La prova del cuoco.

Al secondo posto una notizia relativa ad Antonella Clerici. Chi ci legge sa che siamo sempre attenti alla vita privata e lavorativa di Antonellina e vi raccontiamo sempre quello che succede alla conduttrice. Non è un caso che la seconda notizia più letta riguardi proprio lei!

Al terzo posto ecco Elena Santarelli in occasione del matrimonio di Eleonora Daniele. La modella era tra gli invitati ma la notizia più letta riguarda la scelta di Eleonora Daniele: le bomboniere solidali per aiutare la fondazione di cui Elena è madrina.

Al quarto posto torna Antonella Clerici, questa volta in occasione del matrimonio di Niccolò Presta e Lorella Boccia. La conduttrice era tra gli invitati e il suo outfit per l’occasione è stato molto apprezzato.

Al quinto posto ancora una notizia su un matrimonio, come sempre molto apprezzate sul nostro Ultime Notizie Flash. Questa volta gli sposi sono Amadeus e Giovanna che, dopo 10 anni d’amore, hanno coronato il loro sogno con il matrimonio.

Al sesto posto ecco Elisa Isoardi. Dopo la rottura con Matteo Salvini la conduttrice non ha mai parlato apertamente delle sue nuove relazioni. E in una occasione qualcuno ha pensato che potesse essersi invaghita di Alberto Matano.

E siamo giunti al settimo posto di questa classifica. Torna di nuovo Antonella Clerici con le immagini della nevicata nella sua casa nel bosco.

E all’ottavo posto un’altra notizia relativa ad Antonella Clerici. Questa volta si tratta di un aneddoto divertente legato a Sanremo Young.

E al nono posto un altro matrimonio che ha fatto sognare tutti! Tra le influencer più seguite sui social c’è Paola Turani e nel giorno del suo matrimonio occhi puntati su di lei ma non solo…

E per finire al decimo posto, una notizia che ha sconvolto tutti. La morte di Nadia Toffa. In particolare le prime immagini arrivate dalla camera ardente.

Queste le dieci notizie più lette da voi sul nostro Ultime Notizie Flash. Grazie perchè continuate a leggerci e a rendere possibile il nostro lavoro. Buon 2020 a tutti voi! Noi continueremo a esserci!