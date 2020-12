Il 2020 su Ultime Notizie Flash: i 10 articoli più letti

Anche quest’anno arriva il nostro grazie ai lettori di Ultime Notizie Flash. Siamo al nostro nono anno! A gennaio 2021 spegneremo le dieci candeline, un traguardo sicuramente importantissimo, al quale siamo giunti grazie all’affetto di chi ci segue e ci legge sempre con affetto. Il 2020 si sa, è stato l’anno del covid, del lockdown ma nonostante tutto, abbiamo cercato di informarvi un po’ su tutto, anche su argomenti meno drammatici per provare a distrarre chi era costretto in casa, tra quarantene e isolamenti.

Anche quest’anno vogliamo dirvi quindi grazie, raccontandovi quelli che sono sono stati i 10 articoli che avete letto di più su UNF.

Il 2020 su UNF: ecco i dieci articoli più letti

Vediamo quindi insieme quelli che sono stati gli articoli più letti dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 su Ultime Notizie Flash.

1-Antonella Clerici regina della classifica

Al primo posto della classifica degli articoli più letti ce n’è uno dedicato ad Antonella Clerici che in primavera ha avuto grandi preoccupazioni a causa di Maelle.

2- Da Ballando con le stelle lo sfogo di Rosalinda Celentano

Al secondo posto l’articolo in cui raccontavamo di uno sfogo di Rosalinda Celentano protagonista della 15esima edizione di Ballando con le stelle.

3- Anna Moroni con una sola ricetta in tv

Seguiamo con passione da anni anche Anna Moroni e in questo 2020 l’abbiamo vista di meno ai fornelli. Nell’ultima edizione di Ricette all’Italiana, prepara infatti una sola ricetta. Il nostri lettori e le nostre lettrici si sono chiesti quale fosse il motivo.

4- Adriana Volpe e l’addio al Grande Fratello VIP

Adriana Volpe è probabilmente la vincitrice morale della quarta edizione del GF VIP. E’ stata costretta a lasciare la casa in seguito a un problema legato alla sua famiglia. Quando è uscita non si sapeva molto ed era stato poi Alfonso Signorini a spiegare le ragioni.

5-L’amore finito tra Stefano e Belen

Per mesi abbiamo cercato di capire se Stefano e Belen si fossero davvero lasciati. Hanno seminato indizi social per giorni e non è un caso se questo articolo dedicato al De Martino abbia fatto così tante visite.

6-Le condizioni di salute di Carlo Conti dopo il covid 19

La maledetta seconda ondata di coronavirus ha colpito decine e decine di persone. Tra queste anche Carlo Conti che, dopo aver annunciato sui social di avere il covid 19, è stato anche ricoverato in ospedale. Molti spettatori si sono preoccupati per lui .

7- Un drammatico fatto di cronaca a Roma

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole quella arrivata da Roma. Una donna ha dato fuoco al cadavere del suo compagno sul balcone

8-Alba Parietti super star

Non solo capace di far impennare gli ascolti ma anche le visite on line. Nella nostra top ten c’è anche un articolo dedicato ad Alba.

9- Ancora gossip a stelle e strisce: Elisabetta Canalis

Al nono posto una notizia che arriva dagli Usa, il gossip si sa, piace in tutto il mondo

10-Myriam Catania al GF VIP 5

C’era grande attesa per l’esperienza di Myriam Catania nella casa del Grande Fratello VIP 5. L’attrice sembrava essere la concorrente perfetta per il reality ma la mancanza di suo figlio e del suo compagno hanno cambiato il suo entusiasmo e noi spettatori ce la siamo goduta davvero molto poco

Non ci resta che ringraziarvi per questo nuovo anno insieme!