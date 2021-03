Sanremo 2021 scaletta prima serata 2 marzo 2021: esibizioni, ospiti e sorprese

E’ ormai tutto pronto. Ci siamo: il 2 marzo 2021 si accendono le luci sul palco dell’Ariston per la prima puntata del Festival di Sanremo. Grandissime le emozioni che attendono Amadeus, gli artisti, tutti gli ospiti della serata ma anche il pubblico a casa. Ci meritiamo davvero tutti qualche ora di spensieratezza, anche se è difficile mettere da parte tutto quello che sta accadendo. Il compito del Festival è un po’ anche questo: portare gioia e speranza. Con questo spirito Amadeus si prepara per la prima serata del Festival, quella del 2 marzo 2021, durante la quale ascolteremo solo 13 degli artisti in gara, dei BIG e 4 delle nuove proposte. Una prima serata quella di Sanremo 2021, che si aprirà in grande stile con il ritorno all’Ariston di Diodato, che si esibirà sulle note di Fai Rumore, il brano che ha trionfato lo scorso anno, in una Italia che non immaginava ancora quello che sarebbe successo da lì a due settimane.

Ma vediamo quello che sappiamo finora in merito alla scaletta della prima serata del Festival. Come di consueto, l’ordine delle esibizioni dei cantanti in gara verrà dato solo nella conferenza stampa del mattino ( e non è detto). Per cui vi terremo aggiornati in merito. Vediamo chi ci sarà sul palco, quali saranno gli ospiti di questa prima serata e che cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata di Sanremo 2021.

Sanremo 2021: la scaletta della prima serata, sono 13 i BIG in gara

Sarà una edizione, la 71esima, che passerà nella storia. Non ci sarà il pubblico, gli artisti arriveranno all’Ariston già vestiti e potranno starci giusto il tempo della loro esibizione. Saranno da soli o al massimo accompagnati da una sola persona. Insomma una edizione diversa davvero per tutti. Si inizia nella prima serata in onda il 2 marzo 2021, con i primi tredici BIG in gara e 4 cantanti delle nuove proposte.

Per quanto riguarda i giovani, si esibiranno per le nuove proposte: Shorty, Dellai, Zuccoli, Wrong on You.

Sanremo 2021: tutte le canzoni che ascolteremo nella prima serata

Aiello canta Ora

Arisa canta Potevi fare di più

Annalisa canta Dieci

Colapesce/Dimartino cantano Musica Leggerissima

Coma_Cose cantano Fiamme negli occhi

Fasma

Francesca Michielin/Fedez cantano Chiamami per nome

Francesco Renga canta Quando trovo te

Ghemon canta Momento perfetto

Irama canta La genesi del tuo colore

Madame canta Voce

Maneskin cantano Zitti e buoni

Max Gazzè canta Il farmacista

Un riassunto grafico!

Ricordiamo che questo è l’ordine alfabetico ma non l’ordine di uscita dei cantanti in gara che sarà annunciato domani.

Sanremo 2021 tutti gli ospiti della prima serata 2 marzo 2021

Come abbiamo detto in precedenza, a Diodato dovrebbe andare l’onere e l’onore di aprire il Festival con la sua esibizione sulle note di Fai Rumore. Sarà sicuramente molto molto suggestivo. Tra le donne sul palco nella prima serata del Festival, ci sarà Loredana Bertè che si esibirà con alcuni dei suoi più grandi successi e presentare Figlia di…, il nuovo singolo. Sul palco anche la Banda della Polizia di Stato. Ricordiamo che la prima serata avrebbe dovuto vedere in Italia anche Naomi Campbell che però all’ultimo ha deciso di non esserci. Altra donna del Festival al fianco di Amadeus nei panni di co-conduttrice è Matilda de Angelis, astro nascente della tv e del cinema italiano. Amadeus aveva inoltre auspicato di poter avere sul palco una delle infermiere simbolo della lotta contro il covid 19 e così Alessia Bonari ci sarà. L’abbiamo vista anche a Venezia, per lei una vera e propria consacrazione che probabilmente, quando ha postato la famosa foto sui social, mai avrebbe pensato di avere.

Per il momento non ci sono altre indiscrezioni in merito agli ospiti che dovrebbero esserci in questa prima puntata. Ovviamente al fianco di Amadeus ci sarà Fiorello. Ben poco si sa di quello che farà il comico.

Nella prima serata del Festival anche il quadro, il primo, di Achille Lauro. E al fianco di Amadeus e Fiorello anche Zlatan Ibrahimovic. Amadeus ha detto che non sa ancora cosa farà il calciatore ma immaginiamo che sia solo un grande segreto!

Sanremo 2021 il regolamento: cosa succederà nella prima serata

Interpretazione-esecuzione di 13 canzoni in gara da parte dei rispettivi 13 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica. All’esito della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni/Artisti eseguite in serata.

Interpretazione-esecuzione di 4 canzoni in gara da parte dei rispettivi 4 Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Le canzoni/Artisti saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. All’esito delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in serata. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione.

Non ci resta quindi che darvi l’appuntamento a domani sera. La prima serata del Festival sarà molto molto lunga! Amadeus ha già anticipato che non si finirà prima dell’una e mezza! Ci saranno sicuramente delle sorprese dell’ultimo minuto che Amadeus non ha annunciato. Vedremo cosa succederà domani!