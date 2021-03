Scaletta Sanremo 2021 quarta serata 5 marzo: finale nuove proposte, ospiti e 26 BIG in gara

Tutto pronto per la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2021. Questa sera scopriremo il nome del vincitore tra le nuove proposte. Da scaletta le esibizioni dei giovanissimi cantanti in gara sono ovviamente nella prima parte della serata quindi probabilmente, prima delle 22 conosceremo il nome del vincitore dei giovanissimi! Quella del 5 marzo 2021 sarà una serata davvero ricchissima e probabilmente si andrà lunghi anche oggi, nonostante le continue richieste di finire leggermente prima ( e di non fare le 2 come è capitato anche ieri sera). Ma Amadeus non sembra essere intenzionato a togliere nulla dalla scaletta di questa quarta serata del Festival di Sanremo 2021.

Spazio alle donne anche in questa puntata. Sul palco insieme ad Amadeus questa era vedremo la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che presenterà alcuni dei BIG in gara e farà anche qualcosa insieme ad Amadeus. E dopo le tante polemiche delle passate settimane, sul palco di Sanremo 2021 anche Barbara Palombelli. La giornalista nella conferenza stampa di presentazione ha raccontato che sarà protagonista di un monologo dedicato alle donne, anche se non ha voluto spoilerare altri dettagli.

Anche in questa quarta serata del festival è previsto il quadro di Achille Lauro, del quale al momento non si conosce molto, non è trapelata infatti nessuna anticipazione. E poi ovviamente le incursioni di Fiorello. Questa sera nessun ritardo per Zlatan Ibrahimovic che è già a Sanremo per cui non avrà bisogno di nessun passaggio.

Scaletta Sanremo 2021: tutti gli ospiti di oggi 5 marzo 2021 quarta serata

Annunciata da tempo, Alessandra Amoroso questa sera sul palco dell’Ariston non sarà da sola. Al suo fianco anche Emma Marrone: le due cantanti salentine si esibiranno con Pezzo di cuore. Non solo, Alessandra infatti, insieme a Matilde Gioli, farà un pezzo dedicato ai lavoratori dello spettacolo. Non finisce qui: grande attesa in questa puntata anche per Mahmood.

Scaletta Sanremo 2021 quarta serata: l’ordine di esibizione dei BIG in gara

Per quanto riguarda la scaletta vera e propria, con le esibizioni dei BIG in gara, neppure in conferenza stampa è stato annunciato l’ordine di uscita che sarà stabilito probabilmente nel pomeriggio ( aggiorneremo quindi il prima possibile questo articolo, non appena si conosceranno i dettagli). La serata inizierà invece con le Nuove proposte che si contenderanno il titolo.

Scaletta 5 marzo 2021: si inizia con le nuove proposte

Questa sera scopriremo il nome del vincitore tra le nuove proposte. Solo maschietti sul palco, le donne sono state eliminate nella prima e nella seconda serata. Ecco l’ordine di uscita delle nuove proposte:

Davide Shorty

Folcast

Gaudiano

Wrongonyou

Qui i ventisei BIG in gara ( in ordine ancora casuale in attesa di conoscere la scaletta definitiva)

Bugo con la canzone E invece sì Leggi qui il testo del brano

Gaia con la canzone Cuore amaro Leggi qui il testo del brano

Ermal Meta con la canzone Un milione di cose da dirti Leggi qui il testo del brano

Extraliscio feat. Davide Toffolo con la canzone Bianca luce nera Leggi qui il testo del brano

Gio Evan con la canzone Arnica Leggi qui il testo del brano

Fulminacci con la canzone Santa Marinella Leggi qui il testo del brano

La Rappresentante di Lista con la canzone Amare Leggi qui il testo del brano

Lo Stato Sociale con la canzone Combat Pop Leggi qui il testo del brano

Malika Ayane con la canzone Mi piace così Leggi qui il testo del brano

Orietta Berti con la canzone Quando ti sei innamorato Leggi qui il testo del brano

Random con la canzone Torno a te Leggi qui il testo del brano

Willie Peyote con la canzone Mai dire mai (La locura) Leggi qui il testo del brano

Irama con la canzone La genesi del tuo colore Leggi qui il testo del brano

Aiello canta Ora Leggi qui il testo del brano

Arisa canta Potevi fare di più Leggi qui il testo del brano

Annalisa canta Dieci Leggi qui il testo del brano

Colapesce/Dimartino cantano Musica Leggerissima Leggi qui il testo del brano

Coma_Cose cantano Fiamme negli occhi Leggi qui il testo del brano

Fasma canta Parlami Leggi qui il testo

Francesca Michielin/Fedez cantano Chiamami per nome Leggi qui il testo del brano

Francesco Renga canta Quando trovo te Leggi qui il testo del brano

Ghemon canta Momento perfettoLeggi qui il testo del brano

Madame canta Voce Leggi qui il testo del brano

Maneskin cantano Zitti e buoni Leggi qui il testo del brano

Max Gazzè canta Il farmacista Leggi qui il testo del brano

Sanremo 2021 quarta serata: il meccanismo di voto

Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI.

Interpretazione-esecuzione delle 4 canzoni rimaste in gara da parte dei 4 rispettivi Artisti della sezione NUOVE PROPOSTE. Le canzoni/Artisti verranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in Serata.

La prima in classifica verrà proclamata Vincitrice della sezione NUOVE PROPOSTE.