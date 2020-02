Sanremo 2020 la finale 8 febbraio: la scaletta, gli ospiti e il vincitore dell’edizione 70

Siete pronti per fare le ore piccole? Bene ieri abbiamo finito intorno alle 2,25 di notte per cui per la finale di Sanremo in onda oggi 8 febbraio 2020, non ci aspettiamo di finire prima delle 3! Ma l’orario che Amadeus si è dato, lo scopriremo solo intorno alle 19 quando sarà rivelata la scaletta definitiva di questa quinta e ultima serata del Festival.

Che cosa succederà quindi nella finalissima di Sanremo 2020 in diretta l’8 febbraio? Chiaramente assisteremo alla proclamazione del vincitore di questa 70esima edizione per cui grande attesa. Al momento sul podio, dopo la votazione della sala stampa ( giornalisti, tv radio e web) ci sono Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini tattici ma ricordiamo che alla classifica di ieri si dovranno sommare le classifiche maturate in precedenza. Questa sera poi si vota di nuovo e ai voti delle giurie si uniranno quelle del pubblico a casa.

Torniamo dunque allo show. Da scaletta, la serata finale del Festival, sarà divisa come sempre in due parti. Una che prevede chiaramente l’ingresso di ospiti e le esibizioni dei 23 cantanti rimasti in gara ( Morgan ha deciso di fare un favore ad Amadeus e si è fatto squalificare per accorciare i tempi) e poi la seconda parte con le tre canzoni più votata che andranno al televoto nuovamente. Sarà fondamentale il voto del pubblico a casa come sempre!

SANREMO 2020 LA FINALE: LE DONNE DEL FESTIVAL

Per quanto riguarda le signore sul palco al fianco di Amadeus questa sera ci sarà la mitica Mara Venier, che sarà sua compagna fissa nel corso della serata. Sul palco dell’Ariston torneranno anche la contestatissima Diletta Leotta, che a quanto pare ci stupirà cantando o ballando. Tornerà anche Sabrina Salerno che è in “credito” di una esibizione, la vedremo cantare e ballare sulle note di Boys. E tornerà anche Francesca Sofia Novello la modella vista ieri al suo debutto a Sanremo.

SANREMO 2020 FINALE: LA SCALETTA DELLA QUINTA SERATA

AGGIORNAMENTO CON LA SCALETTA DELLA FINALE

Apertura Inno di Mameli. Poi entrano Amadeus e Cristiana Capotondi

Classifica parziale delle prime quattro serate

Michele Zarrillo – “Nell’estasi o nel fango”

Elodie – “Andromeda”

Ingresso Mara Venier

Enrico Nigiotti – “Baciami adesso”

Fiorello e Amadeus

Irene Grandi – “Finalmente io”

Ingresso Diletta Leotta

Alberto Urso – “Il sole ad est”

Tiziano Ferro, monologo. Poi canta “Alla mia età” + medley “Non me lo so spiegare”/ “Ed ero contentissimo”/ “Per dirti ciao”

Diodato – “Fai rumore”

Ingresso Sabrina Salerno

Marco Masini – “Il confronto”

Realtà aumentata ambiente + Amadeus invita a entrare i bambini della seconda elementare Alessandro Volta di Sanremo

Leo Gassmann – “Vai bene così”

Piero Pelù – “Gigante”

Ingresso Francesca Sofia Novello

Levante – “Tikibombom”

Pinguini Tattici Nucleari – “Ringo Starr”

Achille Lauro – “Me ne frego”

Junior Cally – “No grazie”

Raphael Gualazzi – “Carioca”

Tosca – “Ho amato tutto”

Francesco Gabbani – “Viceversa”

Rita Pavone – “Niente (Resilienza 74)”

Le Vibrazioni – “Dov’è”

Biagio Antonacci. Canta “Ti saprò aspettare” + medley “Iris”/ “Quanto tempo ancora”/ “Liberatemi”

Discesa delle tre donne

Anastasio – “Rosso di rabbia”

Riki – “Lo sappiamo entrambi”

Giordana Angi – “Come mia madre”

Paolo Jannacci – “Voglio parlarti adesso”

Elettra Lamborghini – “Musica (e il resto scompare)”

Rancore – “Eden”

Classifica generale dal posto 23 al 4 + ingresso tre finalisti – Via al Televoto

Fiorello

Ciuri Ciuri/ Diletta Leotta

(Stop al televoto)

Spazio film De Sica

Ballo Ivan Cottini

Omaggio Alberto Sordi

Vittorio Grigolo canta “E lucean le stelle” + medley Queen: Bohemian Rhapsody/ Who Wants to Live Forever/ Show must go on

Sabrina Salerno canta Boys

Gente de zona – “La Gozzadera e Bailando”

Premi –

Premio della Critica Mia Martini (assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston)

Premio della sala stampa “Lucio Dalla” (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori)

Premio “SERGIO BARDOTTI” per il miglior testo (assegnato dalla Commissione Musicale)

Premio “GIANCARLO BIGAZZI” per la miglior composizione musicale

Premio TIMmusic

Classifica finale – Il vincitore del 70° Festival di Sanremo è…

ore 02.10 – Esibizione vincitore

L’ordine delle esibizioni dei 23 BIG rimasti in gara, sarà dato nella conferenza stampa di oggi intorno alle 12

Ecco l’ordine preciso:

Zarrillo, Elodie, Nigiotti, Grandi, Urso, Diodato, Masini, Pelù, Levante, Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Junior Cally, Tosca, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Angi, Jannacci, Elettra Lamborghini, Rancore

Giordana Angi con il brano Come mia madre

Francesco Gabbani con il brano Viceversa

Paolo Jannacci con il brano Voglio parlarti adesso

Junior Cally con il brano No Grazie

Levante con il brano TikiBomBom

Elettra Lamborghini con il brano Musica

Enrico Nigiotti con il brano Baciami adesso

Piero Pelù con il brano Gigante

I pinguini tattici nucleari con il brano Ringo Starr

Rancore con il brano Eden

Tosca con il brano Ho amato tutto

Michele Zarrillo coni il brano Nell’estasi o nel fango

Achille Lauro canta Me ne frego

Anastasio canta Rosso di Rabbia

Diodato canta Fai rumore

Elodie canta Andromeda

Irene Grandi canta Finalmente Io

Raphael Gualazzi canta Carioca

Marco Masini canta Il confronto

Rita Pavone canta Niente ( Resilienza 74)

Riki canta Lo sappiamo entrambi

Le vibrazioni cantano Dov’è

Alberto Urso canta Il sole ad est

Bugo e Morgan cantano Sincero SQUALIFICATI

SANREMO 2020 FINALE: TUTTI GLI OSPITI DELL’8 FEBBRAIO 2020

Il super ospite della serata sarà Biagio Antonacci. Per quanto riguarda altri ospiti già annunciati, questa sera ci saranno Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro – cast del film di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop – e si balla con i Gente de Zona. Edoardo Pesce per fiction Rai su Sordi. E ancora Vittorio Grigolo e Wilma De Angelis .

Chiaramente, dopo la pace fatta, tornano sul palco dell’Ariston anche Fiorello e Tiziano Ferro. Ferro in due momenti , si inizia con Alla mia età e poi finale con Medley con Non me lo spiegare, Ed ero contentissimo, Per dirti ciao.

Appuntamento quindi per le 20,35 di questa sera con la finalissima del Festival di Sanremo 2020.