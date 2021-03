Sanremo 2021 la scaletta della finale: tutto quello che vedremo il 6 marzo 2021

Tutto pronto per la finalissima di Sanremo 2021. Oggi 6 marzo andrà in onda la finale del Festival e la quinta e ultima serata di questo evento musicale che ci ha accompagnato in questa settimana. Ultimo appuntamento con Amadeus e Fiorello, il direttore artistico tra l’altro ha confermato che il prossimo anno, non ci sarà un “AmaTer”. “Non ci sarà, due Sanremo così importanti vanno bene, torno ai miei quiz, torno ai mieri programmi” ha detto Amadeus nella conferenza stampa di oggi.

Questa sera quindi, ultima serata insieme ad Amadeus e a Fiorello per un appuntamento imperdibile. Tante le cose da vedere, tante le cose da ascoltare. Una scaletta ricchissima per la finale di Sanremo 2021. Al momento possiamo rivelarvi gli ospiti della serata ma non c’è ancora l‘ordine preciso della scaletta di questa sera per la finalissima.

Sanremo 2021 gli ospiti della finale il 6 marzo 2021

Nella finale di Sanremo 2021 vedremo Achille Lauro con il suo ultimo quadro. In conferenza stampa il cantante ha spiegato che il suo a Sanremo, voleva essere un viaggio, un progetto che andava oltre la semplice ospitata. Questa sera ci sarà C’est la vie, un omaggio alla musica classica e all’orchestra. Rivedremo anche Zlatan Ibrahimovic.

Tra i protagonisti della serata anche Giovanna Botteri emozionatissima in conferenza stampa: “Sono emozionatissima, non ho dormito questa notte” ha detto la giornalista. “Io dovrei ricordare quello che è successo e quello che sta succedendo ma anche ricordare come si può e si deve vivere con questa ferita” ha detto la Botteri che porterà sul palco tutta la sua esperienza. “Io sono spesso sola, da sola con la telecamere, so che voi soffrite senza pubblico ma io mi sono abituata a sentire quello che c’è oltre la telecamera, c’è una Italia che ci sta guardando, una Italia che lotta con il cuore che batte insieme al nostro. Voglia di farcela e di uscirne, sono qui per questo” ha concluso la giornalista. Altre due donne in questa serata: al fianco di Amadeus Serena Rossi, amatissima attrice che probabilmente, vista la sua bravura anche nel canto, si esibirà. E una attrice in erba, Tecla Insolia che era lo scorso anno a Sanremo come cantante, presenterà il film tv su Nada di cui sarà protagonista.

Per il capitolo sport questa sera vedremo Alberto Tomba e Federica Pellegrini. Si farà una cosa che non è mai stata fatta. Sarà lanciato il sondaggio per decidere il logo delle Olimpiadi votando sul sito delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Non ci sarà invece Simona Ventura che purtroppo è registrata positiva al covid 19 proprio ieri.

Tornando alla musica, questa sera sul palco di Sanremo 2021 ci saranno: Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. Grandissima attesa per Dardust protagonista di un numero imperdibile. E ancora, ci sarà anche la Banda della Marina Militare.

Sanremo 2021 la scaletta della serata: le esibizioni della finale

L’ordine di uscita dei BIG di questa sera, per la finale, sarà dato solo questa sera. Al momento la scaletta non è ancora nota.

Aiello canta Ora

Arisa canta Potevi fare di più

Annalisa canta Dieci

Colapesce/Dimartino cantano Musica Leggerissima

Coma_Cose cantano Fiamme negli occhi

Fasma canta Parlami

Francesca Michielin/Fedez cantano Chiamami per nome

Francesco Renga canta Quando trovo te

Ghemon canta Momento perfetto

Irama canta La genesi del tuo colore

Madame canta Voce

Maneskin cantano Zitti e buoni

Max Gazzè canta Il farmacista

Bugo con la canzone E invece sì

Gaia con la canzone Cuore amaro

Ermal Meta con la canzone Un milione di cose da dirti

Extraliscio feat. Davide Toffolo con la canzone Bianca luce nera

Gio Evan con la canzone Arnica

Fulminacci con la canzone Santa Marinella

La Rappresentante di Lista con la canzone Amare

Lo Stato Sociale con la canzone Combat Pop

Malika Ayane con la canzone Mi piace così

Orietta Berti con la canzone Quando ti sei innamorato

Random con la canzone Torno a te

Willie Peyote con la canzone Mai dire mai (La locura)

Il meccanismo di voto per la finale di Sanremo 2021

Interpretazione-esecuzione delle 26 canzoni in gara da parte dei rispettivi 26 Artisti della sezione CAMPIONI. Le canzoni/Artisti verranno votati dal pubblico tramite Televoto.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni/Artisti.

Riproposizione attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni in gara degli Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, della Giuria Demoscopica,) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web e del pubblico tramite Televoto. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2021 (sezione CAMPIONI). Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificata